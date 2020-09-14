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Maruv поділилася пікантними кадрами зі зйомок нового кліпу

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Maruv - фото 1
Maruv / gettyimages

Епатажна артистка Maruv поділилася новими відвертими фото. Співачка не стала скромничати.

Відома українська співачка Maruv показала шанувальникам нові гарячі кадри зі зйомок кліпу Sad song.

І ще: Maruv – Sad Song: новий гарячий кліп з розкішними дівчатами (18+)

Відповідний пост вона розмістила у себе на сторінці в Instagram. "Спасибі всій моїй команді за музику і відео - вона неймовірна", – йдеться у підписі.

На опублікованих кадрах Maruv в напівпрозорому боді, панчохах і стрипах лежить на ліжку зі своїм коханим (якого зіграв чоловік співачки). Також зірка поділилася знімком, де вона лежить в ліжку з подругою і чоловіком.

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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