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Maruv поділилася пікантними кадрами зі зйомок нового кліпу
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Епатажна артистка Maruv поділилася новими відвертими фото. Співачка не стала скромничати.
Відома українська співачка Maruv показала шанувальникам нові гарячі кадри зі зйомок кліпу Sad song.
І ще: Maruv – Sad Song: новий гарячий кліп з розкішними дівчатами (18+)
Відповідний пост вона розмістила у себе на сторінці в Instagram. "Спасибі всій моїй команді за музику і відео - вона неймовірна", – йдеться у підписі.
На опублікованих кадрах Maruv в напівпрозорому боді, панчохах і стрипах лежить на ліжку зі своїм коханим (якого зіграв чоловік співачки). Також зірка поділилася знімком, де вона лежить в ліжку з подругою і чоловіком.
Гортайте галерею:
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