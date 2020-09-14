Maruv поділилася пікантними кадрами зі зйомок нового кліпу

Епатажна артистка Maruv поділилася новими відвертими фото. Співачка не стала скромничати.

Відома українська співачка Maruv показала шанувальникам нові гарячі кадри зі зйомок кліпу Sad song.

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Відповідний пост вона розмістила у себе на сторінці в Instagram. "Спасибі всій моїй команді за музику і відео - вона неймовірна", – йдеться у підписі.

На опублікованих кадрах Maruv в напівпрозорому боді, панчохах і стрипах лежить на ліжку зі своїм коханим (якого зіграв чоловік співачки). Також зірка поділилася знімком, де вона лежить в ліжку з подругою і чоловіком.

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