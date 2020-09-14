Селена Гомес на своєму прикладі показала силу макіяжу: відео

Співачка Селена Гомес презентувала першу лінійку б'юті-продуктів свого косметичного бренду Rare Beauty, створених для того, щоб максимально натурально підкреслювати натуральну красу кожної дівчини.

Днями зірка показала в новому відео для Vogue, як з допомогою її косметики створити яскравий і дуже ефектний макіяж.

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У ролику зірка з'являється без макіяжу і з високим хвостом, на власному прикладі надихаючи прихильниць не боятися демонструвати свою природну красу. А в кінці у Селени виходить спокусливий макіяж з ідеальними стрілками і червоною помадою. І, на наш погляд, вона виглядає приголомшливо як до, так і після мейк-апу.

Фанатів схвилював стан, викликаний, на їхню думку, захворюванням Гомес, і вони обговорили його в коментарях. "Як боляче дивитися, як вона бореться з цим лайнером. Її рука трясеться навіть попри те, що інша тримає дзеркало...".

Кілька років тому у Селени Гомес діагностували вовчак. Хвороба спровокувала у співачки депресію і панічні атаки. У 2017 році їй довелося перенести трансплантацію нирки, через рік вона лікувалася в психіатричній лікарні.

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