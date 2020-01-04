Зваблива Ірина Шейк позувала на пляжі в рожевому бікіні

Всесвітньо відома модель Ірина Шейк розбурхала шанувальників пляжним знімком.

Так, на ньому зірка позувала у відвертому рожевому бікіні, продемонструвавши розкішні груди і сідниці.

І ще: Сексуальна Ірина Шейк знялася для глянцю в металевому корсеті: пікантні фото

Свій образ вона доповнила панамкою. Відповідне фото Шейк опублікувала на своїй сторінці в Instagram. "День перший", – лаконічно підписала публікацію модель. Відзначимо, що шанувальники прийшли в захват від спокусливих форм Шейк і засипали її компліментами.

"Найкрасивіша", "Солодка", "Ідеальні груди і попа", "Чудове тіло", "Дуже гаряча жінка", – написали люди.

Читайте також: Сексуальна модель Ірина Шейк знялася топлес: відверте фото (18+)