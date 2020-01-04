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Зваблива Ірина Шейк позувала на пляжі в рожевому бікіні

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Ірина Шейк - фото 1
Ірина Шейк / accessonline

Всесвітньо відома модель Ірина Шейк розбурхала шанувальників пляжним знімком.

Так, на ньому зірка позувала у відвертому рожевому бікіні, продемонструвавши розкішні груди і сідниці.

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Свій образ вона доповнила панамкою. Відповідне фото Шейк опублікувала на своїй сторінці в Instagram. "День перший", – лаконічно підписала публікацію модель. Відзначимо, що шанувальники прийшли в захват від спокусливих форм Шейк і засипали її компліментами.

"Найкрасивіша", "Солодка", "Ідеальні груди і попа", "Чудове тіло", "Дуже гаряча жінка", – написали люди.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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