Сексуальна модель Ірина Шейк знялася топлес: відверте фото (18+)

Відома супермодель і актриса українського походження Ірина Шейк показала фото топлес. Пікантним знімком красуня поділилася на своїй сторінці в Instagram.

На свіжому сексуальному знімку модель Ірина Шейк позує стоячи на колінах на лінії морського прибою. Красуня прикриває оголені груди однією рукою, а другою притримує тонку смужку білих трусиків бікіні.

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За спиною Ірини помітні довгі ланцюжки, а на її зап'ясті – кілька браслетів золотого кольору. Знімок Шейк ніяк не підписала.

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