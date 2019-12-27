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Сексуальна модель Ірина Шейк знялася топлес: відверте фото (18+)

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Сексуальна модель Ірина Шейк знялася топлес: відверте фото (18+) - фото 1

Відома супермодель і актриса українського походження Ірина Шейк показала фото топлес. Пікантним знімком красуня поділилася на своїй сторінці в Instagram.

На свіжому сексуальному знімку модель Ірина Шейк позує стоячи на колінах на лінії морського прибою. Красуня прикриває оголені груди однією рукою, а другою притримує тонку смужку білих трусиків бікіні.

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За спиною Ірини помітні довгі ланцюжки, а на її зап'ясті – кілька браслетів золотого кольору. Знімок Шейк ніяк не підписала.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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