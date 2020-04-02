Британська порнозірка розкрила секрет своєї популярності (18+)

Британська порноактриса Ава Кокс розповіла, в чому полягає секрет її успіху. Зірка фільмів для дорослих вважає, що вона стала популярною завдяки своєму зросту і кольору волосся.

34-річна Ава Кокс – темноволоса красуня, а її зріст становить 187 сантиметрів. Саме це, на думку знаменитості, і привертає до неї велику увагу представників протилежної статі. Раніше дівчина працювала моделлю. У порноіндустрію вона прийшла 6 років тому. За її словами, після перших же її еротичних знімків у соцмережі з нею зв'язалися представники порностудії і запропонували укласти контракт.

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Ава Кокс

"Вони зводили мене в клініку, щоб здати всі аналізи, а вже після цього я знялася у своїй першій сцені", – розповіла британка. Зараз вона не тільки знімається в Європі і США, але і є власницею компанії.

"Я не типова 155-сантиметрова блондинка з великими грудьми. У моєму випадку мене або люблять, або ненавидять. Мені завжди подобався секс, мене ця тема вкрай захоплювала", – зізналася актриса.

Також вона розповіла, що її часто впізнають на вулиці. Одна з подружніх пар, за словами Кокс, підійшла до неї і подякувала за відео, оскільки вони "багато чому у неї навчилися".

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