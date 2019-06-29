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Зваблива Емілі Ратажковскі з глибоким декольте показала фігуру

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Емілі Ратажковскі похизуалась бюстом - фото 1
Емілі Ратажковскі похизуалась бюстом / instagram.com/emrata

Відома модель Емілі Ратажковскі підкорює серця шанувальників не лише з екранів та реклам, а й в мережі. Ця дівчина не має комплексів щодо свого вигляду і завжди готова до літа.

28-річна американська модель та акторка Емілі Ратажковскі активно працює над своєю кар'єрою, а також розвиває свій профіль в соцмережі Instagram. Там за зіркою стежать понад 23 млн користувачів, адже вона майже щодня ділиться свіжими знімками зі свого життя, світських заходів та фотосесій.

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Зараз Емілі насолоджується відпочинком у Франції, а також демонструє свою ідеальну фігуру у доволі ефектних образах. Цього разу дівчина обрала коротеньку сукню з глибоким декольте, яке зовсім не приховує тендітність моделі. Тому не дивно, що вона може дозволити собі з'їсти панкейків о 12 ночі.

Зваблива Емілі Ратажковскі з глибоким декольте показала фігуру - фото 337116

Зваблива Емілі Ратажковскі з глибоким декольте показала фігуру - фото 337117

Зваблива Емілі Ратажковскі з глибоким декольте показала фігуру - фото 337118

Зваблива Емілі Ратажковскі з глибоким декольте показала фігуру - фото 337119

Джерело фото: instagram.com/emrata

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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