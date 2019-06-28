Гарячі спокусниці: Настя Каменських, Тіна Кароль і Оля Цибульська розбурхали мережу

Втомилися годинами гортати стрічку Instagram? Боїтесь, що одного чудового дня він засмокче вас і ви не знайдете дороги назад? Тоді саме для вас наша щотижнева рубрика, в якій ми швидко/коротко/весело обговоримо новинки Instagram'у України й не лише ;)

Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України та світу.

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Підбірку цього тижня почнемо зі спокусливої Насті Каменських, котра не перестає розбурхувати уяву своїх підписників. Цього разу зірка виклала в мережу фото, на якому вона позує у сукні тілесного кольору, хизуючись своїм пишним бюстом. Не дивно, що Настю засипали компліментами під цією світлиною, адже вона огогоякагаряча!

Саша з гурту KAZKA теж вирішила заворожити фанатів новим селфі. Співачка, на відміну від колеги по цеху, не оголюється, а лише кокетливо дивиться на кожного, хто поставив сердечко під цим фото. Ви ж не хочете, щоб вона плакала, правда?..

Цей кадр, який Тіна Кароль виклала на своїй сторінці, розділив її підписників на два табори: одні висловлювали щире захоплення поп-дівою, а інші обурювалися тим, як же вона може собі дозволити брати участь у таких зйомках. До слова, ви бачите тут щось непристойне? Бо ми – ні!

Rihanna не перестає вражати своїх прихильників зміною іміджу. Цього разу співачка постала перед усіма в шкіряному костюмі, який неабияк припав до душі шанувальникам творчості Рі-Рі. Воно й не дивно, адже це вбрання дозволило приховати її неідеальні форми, підкресливши всі принади. Стилісту Rihanna висловлюємо респект!

Давно ми не давали нічого свіженького від Насті. DJ NANA цього разу не до кінця роздягнена, але це не заважає її прихильникам пожирати її поглядом. Ідеальне тіло та природна краса роблять Настю справжнім секс-символом!

І поки ми тут всі відходимо від примх української погоди, Кім Кардашян ніжиться на сонечку та відпочиває на повну. Зірку реаліті-шоу одразу ж засипали компліментами, похваливши її відмінну фізичну форму. Не можемо не погодитися з її підписниками!

Справжній приклад для наслідування. TARABAROVA показала, що за лічені місяці після пологів можна повернутися до ідеальної фізичної форми. Гортайте серію та надихайтесь прекрасною та неймовірною Світланою!

Топмодель Алла Костромічова також ділиться зі своїми прихильниками світлинами з відпочинку. До слова, це ще одна матуся, котрій вдалося надзвичайно швидко відновитися після пологів. Не даремно ж кажуть, що українки – найкрасивіші. До того ж, вони ще й найпрацьовитіші ;)

Чарівна 33-річна співачка Ciara теж вирішила потішити своїх фанів незвичним для неї образом. Співачка знялася у червоній мінісукні, яка виграшно підкреслювала її розкішні стрункі ноги. Виглядає Ciara надзвичайно апетитно!

Давненько ми не ділилися з вами світлинами, які викладає фітнес-тренер Аніта Луценко. Ця розкішна жінка на власному прикладі показує, що досконалою може стати кожна жінка. Головне – захотіти це зробити!

Перед вами ще одна голлівудська красуня, яка зводить з розуму мільйони чоловіків. Пенелопа Крус у свої 45 років вражає та надихає. Милувалися б нею вічно!

Наостанок залишаємо вам фото Олі Цибульської, котра позує в чорному боді, прикриваючись величезним букетом квітів. Вона завжди така життєрадісна та світла, що аж хочеться усміхатися щоразу, коли дивишся на неї!

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