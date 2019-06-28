Ешлі Грем підкреслила форми ефектним міні: пікантні фото

Ешлі Грем – одна з небагатьох пишнотілих моделей, яким вдалося досягти світового визнання. Знаменита plus-size красуня постала перед шанувальниками у новому спокусливому образі.

Сторінка Ешлі Грем в Instagram давно стала джерелом позитивних думок, яскравих фото і життєрадісних цитат. На сьогодні її акаунт нараховує майже 9 мільйонів підписників, тому дівчина намагається регулярно ділитися модними образами. Так, нещодавно модель опублікувала новий пост. 31-річна красуня вирішила зіграти на класиці, вибравши для виходу маленьке чорне плаття.

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Футболку у дрібний золотистий горошок приталеного крою з довгими рукавами, значним вирізом і кокетливою оборкою вона доповнила золотистими босоніжками на високих підборах. Таке вбрання підкреслило ефектну зовнішність Ешлі Грем і візуально зробило максимально стрункою. Доповнили лук висока укладка, вишукані золоті прикраси, а також макіяж з акцентом на бездоганну шкіру дівчини і виразні очі.

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