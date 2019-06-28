Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019 Чорнобиль День Конституції

Ешлі Грем підкреслила форми ефектним міні: пікантні фото

  • 21
Ешлі Грем - фото 1
Ешлі Грем / instagram

Ешлі Грем – одна з небагатьох пишнотілих моделей, яким вдалося досягти світового визнання. Знаменита plus-size красуня постала перед шанувальниками у новому спокусливому образі.

Сторінка Ешлі Грем в Instagram давно стала джерелом позитивних думок, яскравих фото і життєрадісних цитат. На сьогодні її акаунт нараховує майже 9 мільйонів підписників, тому дівчина намагається регулярно ділитися модними образами. Так, нещодавно модель опублікувала новий пост. 31-річна красуня вирішила зіграти на класиці, вибравши для виходу маленьке чорне плаття.

І ще: Даша Астаф'єва приголомшила шанувальників БДСМ-костюмом: пікантні фото

Футболку у дрібний золотистий горошок приталеного крою з довгими рукавами, значним вирізом і кокетливою оборкою вона доповнила золотистими босоніжками на високих підборах. Таке вбрання підкреслило ефектну зовнішність Ешлі Грем і візуально зробило максимально стрункою. Доповнили лук висока укладка, вишукані золоті прикраси, а також макіяж з акцентом на бездоганну шкіру дівчини і виразні очі.

Читайте також: Португальська модель викликала фурор у мережі відвертим знімком

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Чорнобиль 1 серія 2019: дивитись онлайн серіал українською, сюжет
  • 19 червня, 12:00
  • 74511
Чоловічий міський рюкзак: як вибрати, куди носити та з чим поєднувати
  • 25 червня, 14:10
  • 170
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1567729
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз