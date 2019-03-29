Зваблива Емілі Ратажковскі влаштувала запальні танці в Instagram

Відома модель Емілі Ратажкосвкі знову привернула увагу фанатів новим відео, на якому танцює. Цій крихітці не потрібні гучні вечірки, щоб показати свої уміння.

27-річна американська акторка та модель Емілі Ратажковскі встигає не лише займатись власною кар'єрою та створенням своєї лінійки білизни, а й активно веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї більш як 22 млн підписників. І це не дивно, що дівчина поводиться доволі розкуто та не соромиться демонструвати своє тіло. Як зазначала сама Емілі, вона знає, чого хочуть шанувальники, тому і публікує такі знімки.

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Нещодавно красуня поділилась відео, на якому робить макіяж та танцює перед дзеркалом під трек Ariana Grande ‒ thank u, next. Вона також додала, що пісня досі є її треком та позначила співачку. Відтак, у коментарях зібрались і прихильники виконавиці, і ті, хто засипали модель компліментами щодо ефектних танців. А відео за лічені години побачили майже 5 мільйонів осіб.

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