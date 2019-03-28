Instagram підкорила дівчина, схожа на іншопланетянку

Ця дівчина виглядає дуже незвично. Її красі можуть позаздрити найпопулярніші моделі.

Мілена Расалія має неземну красу через своє струнке тіло, пухкі губи, гострий ніс і казкові очі.

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Вона виглядає "іншопланетно" і часто викладає фото в Instagram, де експериментує з образами. Дівчина заміжня. У неї є освіта юриста. Мілена займається бойовими мистецтвами і фітнесом, знає німецьку, грузинську і англійську мови. Також намагається професійно навчитися вокалу і підробляє моделлю.

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