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Потап зізнався у сексі з українською артисткою

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Репер Потап - фото 1
Репер Потап / instagram

Відомий український продюсер і шоумен Потап, який постійно фігурує у відвертих зізнаннях Насті Каменських, раптово шокував шанувальників відвертою історією про своє екстремальне сексуальне життя.

Олексій Потапенко розповів про свій екстремальний інтимний досвід, який стався в його гримерці. Про це він заявив у невеликому інтерв'ю для журналістки Факти ICTV за лаштунками музичної премії YUNA.

І ще: Потап відверто розповів, що йому подобається у Каменських

"Я тут в гримерці у минулому році займався сексом з однією артисткою, використовуючи премію YUNA", – заявив Потап.

Фрагмент відео репер опублікував також і на своїй сторінці в Instagram. У коментарях користувачі намагалися вгадати, хто ж був тоді з Потапом в гримерці і згадали, що в минулому році на сцену із запізненням вийшла Тіна Кароль.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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