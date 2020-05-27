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Зваблива Емілі Ратажковскі влаштувала прогулянку в бікіні (фото)

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Емілі Ратажковскі у купальнику - фото 1
Емілі Ратажковскі у купальнику

Популярна модель Емілі Ратажковскі не припиняє дивувати фанатів. Цього разу дівчина вирішила прогулятись лише у купальнику!

28-річна модель, акторка та бізнесвумен Емілі Ратажковскі встигає не тільки займатись величезною кількістю проєктів, а й вести профіль в соцмережі Instagram. Там за красунею стежать понад 26 мільйонів користувачів, адже вона регулярно ділиться моментами зі свого життя. Не варто забувати і про те, що Емілі не соромиться демонструвати свою розкішну фігуру.

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Навіть карантин не став причиною для відмови від свіжих фото, тож дівчина регулярно влаштовує зйомки вдома. Нещодавно вона вирішила навіть прогулятись у бікіні власного бренду. Звісно ж, у такому вигляді її супроводжував чоловік разом з собакою.

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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