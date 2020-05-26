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Без макіяжу та одягу: найкрасивіша дівчина світу розбурхала новими фото

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Белла Хадід в купальнику - фото 1
Белла Хадід в купальнику

Найпривабливіша жінка світу Белла Хадід навіть в самоізоляції не припиняє тішити фанатів свіжими фото. Відсутність тонни косметики та подіуму зовсім не робить модель менш красивою.

23-річна американська модель Белла Хадід активно працює над власною кар'єрою, але знаходить час і для свого профілю в соцмережі Instagram, де у неї понад 30 мільйонів підписників. І це зовсім не дивно, адже дівчина не має комплексів щодо своєї фігури та із радістю ділиться з шанувальниками майже всім, що трапляється у її житті.

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І навіть карантин не став причиною для того, щоб Белла рідше публікувала нові фото. До того ж, зараз вона насолоджується відпочинком вдома. Це підтверджує і свіжий допис, у якому можна побачити розкішну модель без макіяжу та лише у бікіні:

Без макіяжу та одягу: найкрасивіша дівчина світу розбурхала новими фото - фото 406289

Без макіяжу та одягу: найкрасивіша дівчина світу розбурхала новими фото - фото 406290

Джерело всіх фото: instagram.com/bellahadid

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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