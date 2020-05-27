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Крістіна Агілера знялася в халаті на голе тіло: пікантне фото (18+)

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Крістіна Агілера - фото 1
Крістіна Агілера / instagram

Відома співачка Крістіна Агілера порадувала своїх шанувальників відвертими кадрами, на яких позувала без білизни. Підписники красуні вже оцінили сміливий образ.

Так, на свіжих фото Крістіна Агілера постала у махровому халаті, який вона спустила з плечей, оголивши частину грудей, оскільки вирішила не одягати бюстгальтер. Зірка знялася на тлі пальм на балконі.

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Крім цього, артистка з'явилася перед шанувальниками з зібраним волоссям, яскраво-рожевою помадою, нафарбованими віями та пастельними тінями. А у коментарі до спокусливих знімків Агілера закликала всіх залишатися "затишними і спокійними".

Крістіна Агілера знялася в халаті на голе тіло: пікантне фото (18+) - фото 406525

Крістіна Агілера знялася в халаті на голе тіло: пікантне фото (18+) - фото 406526

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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