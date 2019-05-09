Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів Меган Маркл День матері

Зваблива Емілі Ратажковскі роздяглась для фанатів (18+)

  • 39
Емілі Ратажковскі показала голе фото - фото 1
Емілі Ратажковскі показала голе фото / instagram.com/emrata

Популярна модель Емілі Ратажковскі розбурхала мережу новим гарячим фото. Дівчина повністю оголилась, прикриваючись лише довгим волоссям та простирадлом. Без комплексів!

27-річна американська акторка та модель Емілі Ратажковскі прославилась не лише завдяки своїм умінням, а й через ефектну зовнішність та ідеальні форми. Це дозволило дівчині стати зіркою багатьох брендів та навіть відкрити власний - білизни та одягу для жінок. До того ж, модель веде сторінку в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 22 мільйони користувачів.

Це цікаво: Серце вільне: Бред Пітт описав жінку мрії

Там зваблива красуня ділиться кадрами зі світських заходів, зйомок та своїх звичайних буднів. Нещодавно вона стала зіркою Met Gala 2019, на якому здивувала своїм відвертим образом. Але нове фото Емілі й зовсім його переплюнуло, адже дівчина позує у ліжку абсолютно без вбрання. Тут спекотно:

instagram.com/emrata - фото 326615

Читайте також: Зваблива Кетрін Зета-Джонс розбурхала фанатів фото в юності

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
"Pogadamy po polsku": бери участь у грі в ефірі радіо МАКСИМУМ та отримай за це подарунок
  • 15 квітня, 08:00
  • 369
Друзі: як змінилися головні герої серіалу за 25 років
  • 06 травня, 14:21
  • 751
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1452676
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз