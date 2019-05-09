Зваблива Емілі Ратажковскі роздяглась для фанатів (18+)

Популярна модель Емілі Ратажковскі розбурхала мережу новим гарячим фото. Дівчина повністю оголилась, прикриваючись лише довгим волоссям та простирадлом. Без комплексів!

27-річна американська акторка та модель Емілі Ратажковскі прославилась не лише завдяки своїм умінням, а й через ефектну зовнішність та ідеальні форми. Це дозволило дівчині стати зіркою багатьох брендів та навіть відкрити власний - білизни та одягу для жінок. До того ж, модель веде сторінку в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 22 мільйони користувачів.

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Там зваблива красуня ділиться кадрами зі світських заходів, зйомок та своїх звичайних буднів. Нещодавно вона стала зіркою Met Gala 2019, на якому здивувала своїм відвертим образом. Але нове фото Емілі й зовсім його переплюнуло, адже дівчина позує у ліжку абсолютно без вбрання. Тут спекотно:

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