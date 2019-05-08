Серце вільне: Бред Пітт описав жінку мрії

Голлівудський актор Бред Пітт здивував фанаток своїми думками про те, якою б він хотів бачити свою дружину. Щоправда, поки зірка не поспішає зі шлюбом, але власні погляди має.

55-річний оскароносний американський актор Бред Пітт не припиняє підкорювати жіночі серця, а зараз чоловік не має другої половинки. Тому не дивно, що в одному зі своїх останніх інтерв'ю артист описав, якою могла би бути його дружина мрія, якби він знову хотів одружитися.

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Він наголосив, що не професія і не пристрасть повинна пов'язувати закоханих, а взаєморозуміння у спільному житті, дрібницях та уміння йти на компроміси.

"Важливо вчитись знаходити спільну у простому. Тут потрібно слухати серце коханої людини", - підсумував Пітт. А от питання щодо того, чи він планує повернутись до Дженніфер Енністон розвеселило актора. Він додав, що зараз його серце вільне, але він нікого не шукає, адже кохання саме знайде його.

До речі, також важливою умовою шлюбу для Бреда є спільні діти, які є і перевіркою на міцність почуттів, і опорою для стосунків.

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