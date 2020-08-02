Зваблива Емілі Ратажковскі показала форми у всій красі

Відома модель Емілі Ратажковскі без зайвих зусиль привертає до себе увагу мережі. Для цього їй достатньо підкреслити свою фігурою одягом.

28-річна модель, акторка та бізнесвумен Емілі Ратажковскі встигає не тільки займатись величезною кількістю проєктів, а й вести профіль в соцмережі Instagram. Там за красунею стежать понад 26 мільйонів користувачів, адже вона регулярно ділиться моментами зі свого життя. Не варто забувати і про те, що Емілі не соромиться демонструвати свою розкішну фігуру.

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Нещодавно Емілі поділилась серією кадрів своїх буднів, на яких гуляє містом. Навіть звичайний вихід в кафе викликав у фанатів справжній шквал компліментів, а все через ефектні топи та відсутність спіднього. Ратажковскі навіть не потрібно оголятись, щоб показати свою спокусливість та впровадити новий модний тренд.

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