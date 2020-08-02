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Дуже струнка Адель без макіяжу знову здивувала фанатів (фото)

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Нове фото схудлої Адель - фото 1
Нове фото схудлої Адель / New York Post

Поп-зірка Адель все ще на творчій перерві, але знову опинилась у центрі обговорень мережі через свій неймовірний вигляд. Мінус 45 кілограмів та відсутність косметики лише підкреслили природну вроду співачки!

32-річна англійська виконавиця Адель хоч і влаштував перерву у власній творчості, однак не припиняє дивувати шанувальників. За останній рік зірка позбулась зайвої ваги і виглядає неймовірно! До того ж, красуня повернулась в соцмережу Instagram, де за нею стежать понад 33,7 млн користувачів. Хоч щодня Адель і не публікує фото, але нещодавно потішила свіжим кадром, привітавши свою колегу Beyonce з виходом нової платівки Black Is King.

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На світлині британка позує під телевізором, на якому транслюється кліп Beyonce "Already", у кофтинці з малюнком, що відтворює костюми у ролику.

"Дякую, королево, за те, що ми завжди почуваємося такими коханими завдяки твоєму мистецтву", – зазначила Адель, викликавши шквал захоплених коментарів. І справа не лише в любові зірки до творчості Beyonce, а й в тому, як вона зараз виглядає без 45 кілограмів зайвої ваги та без макіяжу.

instagram.com/adele - фото 418766
instagram.com/adele

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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