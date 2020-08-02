Ельза Хоск показала ідеальну фігуру у непомітному бікіні

Відома модель Ельза Хоск знову опинилась у центрі уваги мережі через свою любов до крихітних купальників. Ця білявка не дарма є ангелом Vitoria's Secret!

31-річна шведська модель та ангел Vitoria's Secret Ельза Хоск активно веде свій профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 6 мільйонів користувачів. Саме там красуня з блакитними очима ділиться майже всім, що трапляється у її житті: від зйомок та світських заходів до своїх звичайних буднів. Хоч пандемія коронавірусу і змінила звичні будні моделей, але Ельза зовсім не розслабляється.

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Це підтверджують і свіжі домашні фото білявки, на яких вона позує у крихітному ледь помітному купальнику. Тепер її домівка стала ще однією фотостудією, а сама Хоск із радістю показує, як можна позувати вдома.

Джерело фото: instagram.com/hoskelsa

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