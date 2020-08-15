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Зваблива Ельза Хоск розбурхала голим фото на пляжі (18+)

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Ельза Хоск роздяглась на пляжі - фото 1
Ельза Хоск роздяглась на пляжі / @harpersbazaarus

Популярна модель Ельза Хоск підкорює серця шанувальників не лише на подіумах, а й на своєму профілі в Instagram. А її нове фото викликало справжній захват!

31-річна шведська модель та ангел Victoria's Secret Ельза Хоск має особливу вроду та чарівну усмішку, яка точно не залишить байдужим. До того ж, красуня активно веде сторінку в соцмережі Instagram, де ділиться майже всім, що трапляється у її житті: від зйомок до звичайних буднів. Тому не дивно, що у неї понад 6 мільйонів підписників

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Нещодавно дівчина опублікувала пікантний кадр на побережжі, де позує зовсім голою, зате у блискітках. Як відзначила Ельза, знімок було зроблено під час фотосесії для іспанського Vogue. Фанати ж зійшлись на думці, що саме так виглядає сучасна Афродіта.

До слова, у купальнику Ельза виглядає також розкішно:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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