Сальма Хайек у бікіні розслабилася в басейні

Голлівудська актриса Сальма Хайек порадувала фанів новим знімком в купальнику. Шанувальники у захваті!

На новому фото, опублікованому в Instagram, 53-річна знаменитість відображена в басейні.

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Хайек позувала в купальнику червоного кольору, демонструючи пишні форми.

"Пливи за течією", – підписала річний кадр зірка. Нещодавно Хайек також показала, як грає в карти зі своєю сім'єю. На знімку актриса сфотографована разом з молодшим братом Самі Хайєком і батьком Самі Хайєком Домінгесом в захисних масках.

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