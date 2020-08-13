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Сальма Хайек у бікіні розслабилася в басейні

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Сальма Хайек - фото 1
Сальма Хайек / instagram

Голлівудська актриса Сальма Хайек порадувала фанів новим знімком в купальнику. Шанувальники у захваті!

На новому фото, опублікованому в Instagram, 53-річна знаменитість відображена в басейні.

І ще: 53-річна Сальма Хайєк здивувала знімком без макіяжу

Хайек позувала в купальнику червоного кольору, демонструючи пишні форми.

"Пливи за течією", – підписала річний кадр зірка. Нещодавно Хайек також показала, як грає в карти зі своєю сім'єю. На знімку актриса сфотографована разом з молодшим братом Самі Хайєком і батьком Самі Хайєком Домінгесом в захисних масках.

Це цікаво: До і після: Сальма Хайєк показала свою природну вроду

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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