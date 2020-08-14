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Сексуальна Демі Роуз показала фанатам свої неймовірні форми (18+)
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Популярна фотомодель Демі Роуз знову розбурхала мережу сонячними знімками в купальнику. Дівчина зовсім не має комплексів щодо своєї апетитної фігури.
25-річна британська фотомодель та блогерка Демі Роуз хоч і не підходить для модельного бізнесу через невисокий зріст (157 см) і дуже пишні форми, але точно знає, які підкорювати серця користувачів. Демі частенько порівнюють з Кім Кардашян, яка також ламає стереотипи, тому не дивно, що за красунею стежать понад 14 мільйонів осіб в соцмережі Instagram.
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Там дівчина регулярно ділиться яскравими фото своїх буднів, а також обожнює відверте вбрання. Це підтверджують і свіжі кадри з Демі, на яких вона позує лише у купальнику з різних ракурсів. Тут спекотно!
Гортайте галерею:
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