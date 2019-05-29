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Володимир Зеленський ЗНО

Зваблива Ельза Хоск підкорила ідеальною фігурою у купальнику

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Ельза Хоск у бікіні - фото 1
Ельза Хоск у бікіні / instagram.com/hoskelsa

Популярна модель Ельза Хоск зачарувала фанатів ефектними фото у бікіні. Ця крихітка завжди готова до пляжного сезону!

30-річна шведська модель та ангел Victoria's Secret Ельза Хоск встигає не лише працювати над своєю кар'єрою, а й веде акаунт в соцмережі Instagram. Там за білявкою з чарівною зовнішністю стежать понад 5 мільйонів користувачів. А все тому, що вона майже щодня ділиться свіжими кадрами зі свого життя.

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Зараз Ельза проводить час у Каннах, де, окрім червоної доріжки, знаходить час для відпочинку. Нещодавно красуня похизувалась тендітними формами у леопардовому купальнику, нагадавши, що до літа залишилось зовсім мало. За короткий час спокусливі фото зібрали понад 240 тисяч вподобань та чимало компліментів. Ця дівчина справді має ідеальну фігуру!

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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