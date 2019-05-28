Тіна Кароль спокусила мережу в сукні без білизни

Співачка Тіна Кароль порадувала шанувальників новим чуттєвим фото. Просто помилуйтеся красою Тіни!

Тіна Кароль часто ділиться з шанувальниками в соціальній мережі Instagram новими фотографіями. Цього разу співачка показала кадр, на якому позує в чуттєвому і ніжному образі.

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На фотографії Тіна позує в незвичному образі. Для фотосесії Тіна Кароль навіть оголила деякі частини тіла, але при цьому залишила місце для фантазій. На ній вогненно-червоне плаття, яке підкреслило ідеальну фігуру. При цьому під сукнею не видно білизни. Волосся зірки красиво укладене, а на її обличчі легкий макіяж.

Шанувальники не залишилися байдужими і засипали компліментами нову фотографію Кароль, а також її спокусливий, чуттєвий образ. Фанати у захваті від фотографій співачки та її чуттєвості і ніжності, без натяку на вульгарність.

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