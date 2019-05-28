Реальна фігура: відео австралійської фітнес-блогерки стало хітом (18+)

Австралійська фітоняшка Теммі Хемроу опинились у центрі обговорень через нове відео у крихітному бікіні. Дівчина показала, що ідеальних людей не буває.

25-річна зірка Instagram та фітнес-блогер Теммі Хемброу веде профіль з понад 9 млн підписників. Білявка також займається вихованням двох маленьких дітей та мотивує жінок по всьому світу. Однак відвертий стиль акаунту не всім до вподоби, тому часто Теммі отримує шквали критики.

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Нещодавно Хемброу зняла відео, на якому демонструє своє реальне тіло у крихітному бікіні біля басейну. Дівчина не приховує своїх недоліків, тому наголошує, що нічого неправильного у незначному целюліті нема. За лічені години допис зібрав понад 2 млн переглядів та чимало коментарів з компліментами, а також осудом.

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