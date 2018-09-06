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Зваблива Дуа Ліпа показала себе у новому кліпі Electricity

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Зваблива Дуа Ліпа показала себе у новому кліпі Electricity - фото 1
Зваблива Дуа Ліпа показала себе у новому кліпі Electricity / Instagram

У мережі з'явився новий кліп Дуа Ліпи на пісню "Electricity", яка підкорює інтернет.

Популярна 23-річна британська співачка Дуа Ліпа встигає не лише активно їздити світом та вести акаунт в Instagram, а й займатись творчістю. Зірка презентувала яскравий танцювальний кліп на трек Electricity спільно з дуетом Silk City, до якого входять продюсери Марк Ронсон та Діпло.

І ще: Дуа Ліпа шокувала фанатів кардинальними змінами

Веселий ролик показує, як Дуа Ліпа розважається на вечірці у той час, як ді-джеї застрягли у ліфті.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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