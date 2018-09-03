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Дуа Ліпа шокувала фанатів кардинальними змінами

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Дуа Ліпа шокувала фанатів кардинальними змінами - фото 1
Дуа Ліпа шокувала фанатів кардинальними змінами / instagram.com/dualipa

Популярна співачка Дуа Ліпа вразила прихильників своїм перевтіленнями. А ви впізнаєте зірку, яка "розігрівала" фінал Ліги Чемпіонів 2018?

23-річна британська співачка Дуа Ліпа встигає е лише активно займатись своєю творчістю, а й вести акаунт на платформі Instagram. Там за дівчиною стежать понад млн користувачів, адже вона ділиться не лише промо до новинок, а й знімками зі своїх звичайних буднів. Однак нещодавно красуня вирішила змінити свій образ та перевтілилась у білявку. Фани не одразу впізнали Дуа Ліпу і засипали її компліментами.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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