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Зваблива Демі Роуз у відвертому купальнику Playboy

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Демі Роуз роздялась в Інстаграмі - фото 1
Демі Роуз роздялась в Інстаграмі

Популярна модель Демі Роуз не припиняє тішити фанатів спокусливим кадрамии, а недавнє фото в купальнику лише підтвреджує, що ця крихітка завжди готова до літа!

25-річна британська фотомодель та блогерка Демі Роуз є доволі нетиповою моделлю, адже вона її зріст всього 157 см, однак це компенсує розкішний бюст та тонка талія. Тому не дивно, що за англійською версією Кім Кардашян стежать понад 10 мільйонів підписників в соцмережі Instagram.

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До того ж, красуня часто публікує доволі відверті знімки, адже не соромиться демонструвати свої ефектні форми. Нещодавно Демі похизувалась фігурою в яскравому купальнику Playboy. Здається, вона не лише готова до спекотного сезону, а я завжди живе в ньому.

Зваблива Демі Роуз у відвертому купальнику Playboy - фото 390939

Джерело фото: instagram.com/demirose

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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