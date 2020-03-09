Зваблива Демі Роуз у відвертому купальнику Playboy

Популярна модель Демі Роуз не припиняє тішити фанатів спокусливим кадрамии, а недавнє фото в купальнику лише підтвреджує, що ця крихітка завжди готова до літа!

25-річна британська фотомодель та блогерка Демі Роуз є доволі нетиповою моделлю, адже вона її зріст всього 157 см, однак це компенсує розкішний бюст та тонка талія. Тому не дивно, що за англійською версією Кім Кардашян стежать понад 10 мільйонів підписників в соцмережі Instagram.

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До того ж, красуня часто публікує доволі відверті знімки, адже не соромиться демонструвати свої ефектні форми. Нещодавно Демі похизувалась фігурою в яскравому купальнику Playboy. Здається, вона не лише готова до спекотного сезону, а я завжди живе в ньому.

Джерело фото: instagram.com/demirose

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