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Тіна Кароль підкорила шанувальників ніжним образом з глибоким декольте: ефектні кадри

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Тіна Кароль - фото 1
Тіна Кароль / instagram

Українська поп-діва Тіна Кароль не перестає дивувати своїх фанів несподіваними образами. Цього разу Красуня вразила підписників досить відвертим зовнішнім виглядом в білій сукні.

Так, Тіна Кароль вирішила похизуватися перед своїми фанатами просто неймовірним образом. Зірка постала в шикарному білому платті з цікавим декольте, яке дозволило у всій красі помилуватися бюстом артистки. При цьому волосся Тіни було зібране назад, а от обличчя прикрашав стриманий макіяж.

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Багато шанувальників залишилися від такого луку в повному захваті і засипали співачку численними компліментами у коментарях під дописом в Instagram.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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