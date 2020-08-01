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Зваблива Демі Роуз показала пікантні фото топлес (18+)

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Демі Роуз топлес - фото 1
Демі Роуз топлес / instagram.com/demirose

Відома фотомодель Демі Роуз не припиняє хвилювати фанатів відвертими кадрами, адже з такими формами важко не потрапляти у центр уваги.

25-річна британська фотомодель та блогерка Демі Роуз відрізняється від своїх колег, адже має невисокий зріст (157 см) і дуже пишні форми.

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Через це дівчину частенько порівнюють з Кім Кардашян, а за її сторінкою в соцмережі Instagram стежать понад 14 мільйонів користувачів. Там красуня регулярно ділиться кадрами зі зйомок та своїх буднів, а також зовсім не соромиться демонструвати ефектну фігуру. Нові фото топлес, які Демі опублікувала в Історіях, це лише підтверджують. Тут справді спекотно:

Зваблива Демі Роуз показала пікантні фото топлес (18+) - фото 418635

Зваблива Демі Роуз показала пікантні фото топлес (18+) - фото 418636

Джерело всіх фото: instagram.com/demirose

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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