Наталя Могилевська в сміливому образі максимально оголила ніжки

Епатажна українська співачка Наталя Могилевська не боїться експериментувати зі стилем, і зовсім недавно зірка долучилася до рядів блондинок. Образи красуні стали сміливішими, про що свідчить чергова поява артистки на публіці в спокусливому аутфіті.

Так, Наталя Могилевська прийшла на радіоефір однієї з українських ФМ-станцій в пухнастій короткій сукні м'ятного кольору. Артистка активно фліртувала на камеру і посміхалася. Вона демонструвала стрункі ніжки і пікантно оголила плечі.

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До пухнастої сукні Наталія підібрала білі човники з гострими носами. Макіяж – легкий, з акцентом на очі. Підписники співачки зійшлися на думці, що світлий колір волосся Наталі до лиця і повідомили їй про це в коментарях.

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