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Ешлі Грем показала фігуру після пологів: без прикрас

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Ешлі Грем - фото 1
Ешлі Грем / instagram

Всесвітньо відома плюс-сайз модель Ешлі Грем знялася у купальнику для фотосесії усього через пів року після народження дитини.

На знаменитості можна помітити розтяжки, що є нетиповою демонстрацією реалістичності людського тіла для модної індустрії. На знімках модель одягнена в купальники бренду Swimsuits For All.

І ще: Ешлі Грем завела мережу апетитними формами у відвертому купальнику

Фотографом став чоловік моделі, режисер і кінопродюсер Джастін Ервін, а зйомки пройшли в будинку пари в Небрасці. Стверджується, що готові знімки не стали обробляти в фотошопі, і це була принципова позиція Грем.

"У багатьох жінок, з якими я спілкуюся, є проблеми, пов'язані з прийняттям свого тіла, їм не вистачає впевненості. Я хочу, щоб вони зрозуміли, що у всіх нас є ті особливості, які суспільство закликає нас приховувати, але чому ми маємо це робити? Тому я показую свої і пишаюся цим", – стверджує Грем. Гортайте галерею:

Це цікаво: Ешлі Грем знялася у відвертій фотосесії вдома

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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