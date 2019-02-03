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Зваблива Даша Астаф'єва здивувала відвертим зізнанням
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Зірки теж не ідеальні. Українська співачка і актриса Даша Астаф'єва поділилася з шанувальниками порадами і способами боротьби із целюлітом, а також розповіла, як доглядає за своїми пишними грудьми.
Відповіді на питання, які цікавлять шанувальників, вона опублікувала в Instagram Stories.
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Даша Астаф'єва дала пораду жінкам, які вибирають собі бюстгальтер. Так, за її словами під час вибору білизни для пишного бюста важливу роль відіграє якісний підтримуючий бюстгальтер.
"Дуже важливий момент, щоб великі груди завжди мали підтримку. Обов'язково бюстик з широкими бретелями і ортопедичної чашкою (навіть сплю зараз в такому). Спорт, олійки. Це теж обов'язково. Люблю Арганову олію", – поділилася досвідом зірка.
Також Даша Астаф'єва дала оригінальну пораду щодо боротьби із горезвісним целюлітом. На питання, чи є у неї целюліт, співачка чесно зізналася, що так. "Звичайно. Я просто розумію, що потрібно любити в собі все, і вчитися цьому. Дуже довго соромилася, а потім зрозуміла, як такі речі отруюють життя. Навіщо витрачати на це час? Але спорт і правильне харчування ніхто не скасовує", – підсумувала Даша.
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