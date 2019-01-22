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Даша Астаф'єва приголомшила мережу пікантним фото

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Даша Астаф'єва - фото 1
Даша Астаф'єва / instagram

Український секс-символ Даша Астаф'єва поділилася з шанувальниками відвертим знімком.

У Instagram співачка Даша Астаф'єва опублікувала чорно-білий знімок у відвертій сукні без білизни, з-під якої видніються груди атистки.

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Шанувальники Астаф'євої були здивовані сміливим вчинком Даші, проте відмітили, що фігура в неї струнка і спокуслива.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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