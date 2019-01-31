Дуже спокусливо: Даша Астаф'єва розбурхала мережу інтимними знімками

Секс-символ України, відома співачка та актриса Даша Астаф'єва порадувала своїх шанувальників серію знімків у відвертому вбранні. Користувачам мережі особливо сподобалися апетитні форми Даші.

Українська спокуслива зірка Даша Астаф'єва знялася у пікантній фотосесії. Знімки зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Для фото Астаф'єва обрала ультракоротку обтягуючу сукню з декоративним корсетом і твердими чашками бюстгальтера. Образ співачка доповнила макіяжем у коричневих тонах і широкими шкіряними браслетами у тон вставці на платті.

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