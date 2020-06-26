Зваблива Даша Астаф'єва завела мережу пікантною фотосесією у відвертому образі

Сексуальна українська співачка та модель Даша Астаф'єва знялася у відвертій фотосесії. Зірка позувала зі своїми "бойовими подругами" у пікантному вбранні з глибоким вирізом в зоні декольте. Спокусливими знімками красуня поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Так, для зйомки Даша Астаф'єва вибрала чорний комбінезон з прозорою вставкою на грудях і незвичайним верхом, виконаним з ланцюгів. Вони також прикрашають корсет наряду і звисають до лінії колін. Образ зірка доповнила блискучими туфлями на підборах, високим хвостом, яскраво-червоною помадою і чорною вуаллю на обличчі.

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Співачка зазначила, що її наряд був наданий брендом FROLOV, автором макіяжу стала візажист Аня Лисенко, а зйомку провела подруга Астаф'євої – Соня Плакидюк.

Разом з артисткою позують її "бойові подруги". Дівчата одягнені в сріблясті боді з довгими рукавами і рукавичками з "кігтями". Їхні вбрання доповнені ботфортами-панчохами, закріпленими на талії поясами, а також вуаллю і червоною помадою.

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