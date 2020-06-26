Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин ЗНО

Зваблива Даша Астаф'єва завела мережу пікантною фотосесією у відвертому образі

  • 112
Даша Астаф'єва - фото 1
Даша Астаф'єва / instagram

Сексуальна українська співачка та модель Даша Астаф'єва знялася у відвертій фотосесії. Зірка позувала зі своїми "бойовими подругами" у пікантному вбранні з глибоким вирізом в зоні декольте. Спокусливими знімками красуня поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Так, для зйомки Даша Астаф'єва вибрала чорний комбінезон з прозорою вставкою на грудях і незвичайним верхом, виконаним з ланцюгів. Вони також прикрашають корсет наряду і звисають до лінії колін. Образ зірка доповнила блискучими туфлями на підборах, високим хвостом, яскраво-червоною помадою і чорною вуаллю на обличчі.

І ще: Від Кароль до Нікітюк: як виглядали б українські зірки, якби були чоловіками

Співачка зазначила, що її наряд був наданий брендом FROLOV, автором макіяжу стала візажист Аня Лисенко, а зйомку провела подруга Астаф'євої – Соня Плакидюк.

Разом з артисткою позують її "бойові подруги". Дівчата одягнені в сріблясті боді з довгими рукавами і рукавичками з "кігтями". Їхні вбрання доповнені ботфортами-панчохами, закріпленими на талії поясами, а також вуаллю і червоною помадою.

Зваблива Даша Астаф'єва завела мережу пікантною фотосесією у відвертому образі - фото 412404

Зваблива Даша Астаф'єва завела мережу пікантною фотосесією у відвертому образі - фото 412405

Зваблива Даша Астаф'єва завела мережу пікантною фотосесією у відвертому образі - фото 412406

Зваблива Даша Астаф'єва завела мережу пікантною фотосесією у відвертому образі - фото 412407

Зваблива Даша Астаф'єва завела мережу пікантною фотосесією у відвертому образі - фото 412408

Зваблива Даша Астаф'єва завела мережу пікантною фотосесією у відвертому образі - фото 412409

Зваблива Даша Астаф'єва завела мережу пікантною фотосесією у відвертому образі - фото 412410

Читайте також: Українська модель з рекордним розміром грудей станцювала в пікантному вбранні: відео

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Літній відпочинок в Україні 2020: огляд ТОП 15 місць, куди варто поїхати
  • 12 червня, 15:00
  • 8568
4G тягне по Україні: вигравай круті призи в новій акції від Радіо МАКСИМУМ і Київстар
  • 03 червня, 11:50
  • 311
Як змінилася найсексуальніша модель з вітиліго Вінні Харлоу
  • Вчора, 16:21
  • 309
Загрузка...
Новини