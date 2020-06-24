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Українська модель з рекордним розміром грудей станцювала в пікантному вбранні: відео

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Міла Кузнєцова - фото 1
Міла Кузнєцова / instagram

Відома "рекордним" розміром грудей українська plus-size модель Міла Кузнєцова знялася у відвертому вбранні. Крім цього, красуня поділилася відео, на якому станцювала з нагоди свого дня народження.

На кадрах Міла Кузнєцова з 13 розміром грудей постає у відвертій накидці з екстремальним декольте і розрізом. Наряд з леопардовим принтом модель доповнила великими каменями, які наклеїла на груди і обличчя.

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Дівчина разом зі своїми подругами станцювала на камеру. У коментарі модель зазначила, що так вона святкувала своє 33-річчя. Судячи з відео, святкування пройшло у Київському гідропарку.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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