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Від Кароль до Нікітюк: як виглядали б українські зірки, якби були чоловіками
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Будьмо відверті: кожен хоча б раз у житті приміряв на себе іншу стать. А тепер про це навіть не треба фантазувати, адже всю роботу замість уяви виконує додаток FaceApp. З його допомогою ми перетворили відомих українських зірок на чоловіків. Зацініть!
Жіночі версії українських зіркових чоловіків показали, що декому зміна статі навіть пасує! Чоловічі версії знаменитих жінок нічим не поступаються, але, зізнаємось, перетворити довговолосих красунь на чоловіків штучному інтелекту FaceApp було не так і просто.
Тіна Кароль
Надя Дорофєєва
Настя Каменських
Юля Саніна
Леся Нікітюк
TAYANNA
Джамала
ALYONA ALYONA
Злата Огневич
Маша Єфросиніна
Катя Осадча
Це цікаво: Як виглядали б голлівудські актори, якби вони були жінками
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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