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Від Кароль до Нікітюк: як виглядали б українські зірки, якби були чоловіками

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Якби Каменських була чоловіком - фото 1
Якби Каменських була чоловіком

Будьмо відверті: кожен хоча б раз у житті приміряв на себе іншу стать. А тепер про це навіть не треба фантазувати, адже всю роботу замість уяви виконує додаток FaceApp. З його допомогою ми перетворили відомих українських зірок на чоловіків. Зацініть!

Жіночі версії українських зіркових чоловіків показали, що декому зміна статі навіть пасує! Чоловічі версії знаменитих жінок нічим не поступаються, але, зізнаємось, перетворити довговолосих красунь на чоловіків штучному інтелекту FaceApp було не так і просто.

Тіна Кароль

Від Кароль до Нікітюк: як виглядали б українські зірки, якби були чоловіками - фото 412115
Від Кароль до Нікітюк: як виглядали б українські зірки, якби були чоловіками - фото 412114

Надя Дорофєєва

Від Кароль до Нікітюк: як виглядали б українські зірки, якби були чоловіками - фото 412117
Від Кароль до Нікітюк: як виглядали б українські зірки, якби були чоловіками - фото 412116

Настя Каменських

Від Кароль до Нікітюк: як виглядали б українські зірки, якби були чоловіками - фото 412140
Від Кароль до Нікітюк: як виглядали б українські зірки, якби були чоловіками - фото 412143

Юля Саніна

Від Кароль до Нікітюк: як виглядали б українські зірки, якби були чоловіками - фото 412121
Від Кароль до Нікітюк: як виглядали б українські зірки, якби були чоловіками - фото 412120

Леся Нікітюк

Від Кароль до Нікітюк: як виглядали б українські зірки, якби були чоловіками - фото 412128
Від Кароль до Нікітюк: як виглядали б українські зірки, якби були чоловіками - фото 412123

TAYANNA

Від Кароль до Нікітюк: як виглядали б українські зірки, якби були чоловіками - фото 412119
Від Кароль до Нікітюк: як виглядали б українські зірки, якби були чоловіками - фото 412118

Джамала

Від Кароль до Нікітюк: як виглядали б українські зірки, якби були чоловіками - фото 412131
Від Кароль до Нікітюк: як виглядали б українські зірки, якби були чоловіками - фото 412135

ALYONA ALYONA

Від Кароль до Нікітюк: як виглядали б українські зірки, якби були чоловіками - фото 412132
Від Кароль до Нікітюк: як виглядали б українські зірки, якби були чоловіками - фото 412134

Злата Огневич

Від Кароль до Нікітюк: як виглядали б українські зірки, якби були чоловіками - фото 412136
Від Кароль до Нікітюк: як виглядали б українські зірки, якби були чоловіками - фото 412137

Маша Єфросиніна

Від Кароль до Нікітюк: як виглядали б українські зірки, якби були чоловіками - фото 412133
Від Кароль до Нікітюк: як виглядали б українські зірки, якби були чоловіками - фото 412125

Катя Осадча

Від Кароль до Нікітюк: як виглядали б українські зірки, якби були чоловіками - фото 412130
Від Кароль до Нікітюк: як виглядали б українські зірки, якби були чоловіками - фото 412129

Це цікаво: Як виглядали б голлівудські актори, якби вони були жінками

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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