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Зваблива Даша Астаф'єва позувала в одних лише колготках

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Даша Астаф'єва - фото 1
Даша Астаф'єва / selfie-and-look

Українська секс-бомба, співачка і актриса Даша Астаф'єва потішила шанувальників новими сексуальними фотографіями. Фоловери у захваті!

Чорно-білі знімки зірка опублікувала в Instagram. У кадрі напівгола Астаф'єва позує лише в одних колготках в сітку і об'ємній чорній накидці, під якою не вдалося заховати апетитні форми артистки.

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Шанувальники засипали Дашу компліментами, заявивши, що дуже нудьгували за відвертими фото зірки: "Ти завжди була крутіша за всіх. Даша, ти супер", "Без зайвих слів. Сама досконалість ідеальності, краси і сексуальності", "Епатажна наша зірочка".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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