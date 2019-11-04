Спокуслива Даша Астаф'єва змінилася до невпізнання

Співачка Даша Астаф'єва похвалилася дуже незвичайними фото, на яких її важко впізнати.

Модель, актриса і просто красуня Даша Астаф'єва свого часу прославилася зйомками для чоловічого журналу Playboy.

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Красуня і зараз не втрачає можливості знятися у гарних образах, а результатами фотосесій часто ділиться на своїй сторінці в Instagram.

Так, цього разу Даша показала в мережі більш скромні, але такі спокусливі знімки з нового фотосету. Перед камерою Астаф'єва з'явилася в темних рваних джинсах і світлій кофтинці з цікавим принтом. При цьому співачка одягла довговолосу перуку, а на її обличчі яскравий макіяж. Саме волосся найбільше зацікавило фоловерів, шанувальники кажуть, що Дашу просто не впізнають, а у цьому образі вона виглядає дуже молодо і схожа на саму Моніку Белуччі.

Гортайте фотогалереї:

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