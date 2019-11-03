Гаряча Даша Астаф'єва знялася у новій фотосесії 18+

Співачка та актриса Даша Астаф'єва вбила наповал пікантною фотосесією. Шанувальник у захваті!

Популярна українська співачка, актриса і модель Даша Астаф'єва свого часу підкорила серце самого засновника чоловічого журналу Playboy Х'ю Хефнера.

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Сьогодні Даша часто бере участь у різного роду пікантних фотосесіях і ділиться їх результатами у соцмережі Instagram. Так, цього разу красуня не упустила можливості продемонструвати в мережі ідеальне тіло. Даша показала еротичне фото, на якому позує в дуже відвертому вбранні – не ній чорна білизна з чорними панчохами, а зверху бузкова блузка, яка сповзла з плечей, оголюючи пишні груди.

Пікантності цьому кадру додає цікава поза Астаф'євої і вираз її обличчя. У підписі до фото красуня написала: "Є люди, поруч з якими, я розумію, що про фотографії так само як і про секс я знаю все". Шанувальники не залишили без уваги таку спекотну публікацію.

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