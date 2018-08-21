Зваблива Белла Хадід знялась топлес у новій рекламі

Популярна модель Белла Хадід продовжує спокушати прихильників новими зйомками.

21-річна американська супермодель Белла Хадід активно веде свій профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 19 млн осіб. Там дівчина ділиться кадрами з промо зйомок та своїх звичайних буднів. Нещодавно красуня показала кадр з реклами бренду джинсового одягу True Religion. На фото Белла позує у джинсах топлес, прикриваючись курткою. За короткий час допис оцінили у понад 600 тисяч вподобань, адже молодша Хадід виглядає чудово у такому образі.

І ще: Спокуслива Белла Хадід похизувалась формами у бікіні

Публикация от (@bellahadid) 20 Авг 2018 в 1:30 PDT

Читайте також: Белла Хадід зваблює Instagram своїми формами