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Зваблива Белла Хадід знялась топлес у новій рекламі

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Белла Хадід знялась топлес - фото 1
Белла Хадід знялась топлес / instagram.com/bellahadid

Популярна модель Белла Хадід продовжує спокушати прихильників новими зйомками.

21-річна американська супермодель Белла Хадід активно веде свій профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 19 млн осіб. Там дівчина ділиться кадрами з промо зйомок та своїх звичайних буднів. Нещодавно красуня показала кадр з реклами бренду джинсового одягу True Religion. На фото Белла позує у джинсах топлес, прикриваючись курткою. За короткий час допис оцінили у понад 600 тисяч вподобань, адже молодша Хадід виглядає чудово у такому образі.

І ще: Спокуслива Белла Хадід похизувалась формами у бікіні

Публикация от (@bellahadid)

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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