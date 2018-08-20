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Спокуслива Белла Хадід похизувалась формами у бікіні

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Спокуслива Белла Хадід похизувалась формами у бікіні - фото 1
Спокуслива Белла Хадід похизувалась формами у бікіні

Популярна модель Белла Хадід потішила прихильників звабливим фото у басейні.

21-річна американська модель Белла Хадід встигає не лише зніматись для відомих брендів, а й вести профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 19 млн користувачів. Там дівчина ділиться знімками своїх звичайних буднів, а також кадрами з фотосесій.

І ще: Белла Хадід зваблює Instagram своїми формами

Зараз у Белли сонячний відпочинок, тому не дивно, що акаунт наповнюється спекотними фото у купальнику. Останнє таке фото викликало справжній фурор у фанатів, адже модель зовсім без косметики показала апетитні форми у басейні, зібравши більш як 900 тисяч вподобань за лічені години. А ви вже встигли відпочити?

Публикация от (@bellahadid)

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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