Спокуслива Белла Хадід похизувалась формами у бікіні

Популярна модель Белла Хадід потішила прихильників звабливим фото у басейні.

21-річна американська модель Белла Хадід встигає не лише зніматись для відомих брендів, а й вести профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 19 млн користувачів. Там дівчина ділиться знімками своїх звичайних буднів, а також кадрами з фотосесій.

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Зараз у Белли сонячний відпочинок, тому не дивно, що акаунт наповнюється спекотними фото у купальнику. Останнє таке фото викликало справжній фурор у фанатів, адже модель зовсім без косметики показала апетитні форми у басейні, зібравши більш як 900 тисяч вподобань за лічені години. А ви вже встигли відпочити?

Публикация от (@bellahadid) 19 Авг 2018 в 6:21 PDT

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