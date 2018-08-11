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Белла Хадід зваблює Instagram своїми формами

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Белла Хадід зваблює Instagram своїми формами - фото 1
Белла Хадід зваблює Instagram своїми формами / instagram.com/bellahadid

Модель Белла Хадід потішила фанатів спокусливим селфі у відвертому образі.

21-річна американська модель Белла Хадід встигає не лише працювати над багатьма модними проектами, а й вести свій профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 19,4 млн користувачів. Нещодавно зірка вирішила повернутись до активного наповнення акаунту, а недавнім селфі викликала справжній шквал коментарів.

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А все тому, що модель опублікувала фото у короткому топі без білизни та джинсах на низькій посадці. Як зазначила сама дівчина, так вона відпочиває. Прихильники оцінили кадр у понад 700 тисяч вподобань за лічені години, а також залишили більш як 4 тисячі коментарів з компліментами. А як проходить ваше літо?

Chilling :)

Публикация от (@bellahadid)

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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