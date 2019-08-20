Зваблива Белла Хадід показала гарячі фото у білизні

Популярна модель Белла Хадід потішила прихильників кадрами з нової зйомки, на якій позує лише у білизні. Важко не помітити ефектну фігуру молодої зірки.

22-річна американська модель Белла Хадід не лише активно працює над власною кар'єрою, а й веде профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 25 мільйонів користувачів. І це не дивно, адже дівчина часто ділиться кадрами зі зйомок, світських заходів та своїх звичайних буднів.

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Нещодавно Белла стала зіркою рекламної кампанії бренду CALVIN KLEIN, для якої знімалась лише у білизні. Тому свіжа порція кадрів без макіяжу та укладки й зовсім викликала шквал компліментів у фанатів. Тут спекотно:

Джерело фото: instagram.com/bellahadid

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