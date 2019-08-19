Розкішна гравець у покер зачарувала фото на побережжі

Популярна блогерка Сара Андервуд продовжує тішити прихильників спекотними фото у купальнику. Ця дівчина не соромиться демонструвати свої форми!

35-річна американська блогерка, фотомодель та професійний гравець у покер Сара Андервуд навряд чи може залишити когось байдужим, а понад 9 мільйонів підписників в соцмережі Instagram це підтверджують. Саме на своєму профілі дівчина ділиться яскравими мандрівками, ефектними пейзажами та звабливими знімками.

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У своєму будиночку на колесах Сара разом з хлопцем постійно подорожує, а зараз відпочиває на побережжі на острові Олімпік. Тому не дивно, що білявка ділиться гарячими знімками у купальниках.

Джерело фото: instagram.com/saraunderwood

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