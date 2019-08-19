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Завжди молода Хайді Клум шокувала голим бюстом (18+)

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Хайді Клум показала груди - фото 1
Хайді Клум показала груди / instagram.com/heidiklum

Відома модель Хайді Клум, яка точно знає секрет вічної юності, здивувала прихильників напівголим знімком. Білявка вирішила продемонструвати свій ефектний бюст.

46-річна німецька модель, акторка та ведуча Хайді Клум зовсім не соромиться ні свого віку, ні свого тіла. Це підтверджує її профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 6 мільйонів користувачів. Там зірка ділиться майже всім, що трапляється у її житті: від зйомок до звичайних буднів.

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Зараз Хайді відпочиває зі своїм новоспеченим чоловіком Томом Каулітцом на яхті. І звісно ж, не обійшлось без гарячих фото у бікіні і навіть без одягу. А недавній кадр білявки з оголеними грудьми, на якому вона ледь прикривається рушником, і зовсім розбурхав фанатів. Коментатори розділилась на дві групи: хтось у захваті від таких світлин, а хтось проти такої відвертості у соцмережі.

Завжди молода Хайді Клум шокувала голим бюстом (18+) - фото 348610

Завжди молода Хайді Клум шокувала голим бюстом (18+) - фото 348611

Джерело фото: instagram.com/heidiklum

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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