Зваблива Алессандра Амброзіо знялась у гарячому відео (18+)

Знаменита модель Алессандра Амброзіо вкотре довела, що не збирається поступатись своєю красою навіть молодим колегам. Красуня стала зіркою нового спекотного відео з купальниками.

39-річна бразильська модель Алессандра Амброзіо хоч і попрощалась з роботу ангела Victoria's Secret, однак зовсім не збирається закінчувати свою кар'єру. Красуня активно займається різними проєктами та бере участь у зйомках, адже з легкістю можна позмагатись і з юними моделями. Також Алессандра веде сторінку в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 10 мільйонів підписників.

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Нещодавно красуня стала зіркою реклами ELLE Body Issue, для якої знялась в ефектному відео, позуючи у різноманітних купальниках і без них. Тут спекотно:

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