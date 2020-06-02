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Сексуальна Rihanna вразила формами у ледь помітній білизні (18+)

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Rihanna у спідньому - фото 1
Rihanna у спідньому / Savage X Fenty

Поп-зірка Rihanna нагадала фанатам, що завжди виглядає розкішно, особливо, коли йдеться про фото у спідньому. Рі точно знає, як привернути до себе увагу.

31-річна співачка та бізнесвумен з Барбадосу Rihanna не частий гість соцмереж, однак вона має доволі активний профіль в Instagram, де періодично публікує фото. Зірка ділиться з фанатами кадрами зі світських заходів, зйомок та своїх звичайних буднів, тому не дивно, що за нею стежить понад 81 мільйон користувачів. Саме тут Рі також анонсує і новинки власного бренду спіднього.

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Нещодавно зірка стала моделлю для нової літньої лінійки білизни, і важко не помітити, як вона комфортно почувається у своїй формі. Хоч за останні кілька років Рі й отримала чимало критики через вагу, але зараз більшість фанатів не можуть втримати захват від вигляду улюбленої виконавиці. Зацініть:

Сексуальна Rihanna вразила формами у ледь помітній білизні (18+) - фото 407593

Сексуальна Rihanna вразила формами у ледь помітній білизні (18+) - фото 407594

Сексуальна Rihanna вразила формами у ледь помітній білизні (18+) - фото 407595

Сексуальна Rihanna вразила формами у ледь помітній білизні (18+) - фото 407596

Сексуальна Rihanna вразила формами у ледь помітній білизні (18+) - фото 407597

Сексуальна Rihanna вразила формами у ледь помітній білизні (18+) - фото 407598

Джерело фото: Savage X Fenty

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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