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55-річна Моніка Беллуччі завела екстремальним декольте у пікантному образі

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Моніка Беллуччі - фото 1
Моніка Беллуччі / instagram

Італійська акторка та модель Моніка Беллуччі рідко щось постить у свої соцмережах. Тому нове фото зірки в Instagram викликало бурхливий інтерес і захоплення шанувальників красуні. Тим більше, що свіжий знімок дуже гарячий!

Так, на сторінці Моніка Беллуччі в Instagram з'явився кадр, зроблений для Harper's BAZAAR Kazakhstan. Актриса приміряла яскраво-синій жакет із значним декольте, який підкреслив її пишні форми. Під нього модель одягнула тільки спокусливий боді з мереживними вставками. Яскравий макіяж і гладка укладка стали завершенням до ідеального образу. У відповідь на фото шанувальники засипали вічно молоду зірку компліментами.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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